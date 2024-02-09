Babasına küfreden adamı önce silahla vurdu sonra dövdü

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, önceki ay gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Remzi K. ile Ömer B.’nin babası arasında küfürleşme yüzünden tartışma çıktı. Taraflar ayrıldı ancak aralarındaki husumet kapanmadı.

Bu durumdan rahatsızlık duyan Ömer B., önce Remzi K.’nın oğlunu aradı. Ancak ulaşamayınca bu kez olayı konuşmak için Remzi K.’yı arayarak bir arkadaşının ofisine çağırdı.

''AMCA BU ÇALIŞIYOR MU?'' DİYEREK ATEŞ AÇTI

Daveti kabul eden Remzi K., beline silahını koyup Ömer B.’nin çağırdığı bir tekel bayiine ait ofise gitti. Burada masanın başındaki koltuğu oturan Remzi K., silahını da çıkartıp masaya koydu.

O arada Ömer B., Remzi K.’ya ''Babamla aranızda ne geçti?'' diye sordu. Remzi K.’nın sert şekilde cevap vermesi üzerine ayağa kalkan Ömer B., adamın masaya koyduğu silahı aldı. Adamın yanına giden Ömer B., silahı yere doğrultup ''Amca bu çalışıyor mu?'' dedikten sonra ateş açtı.