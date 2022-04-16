Babasına yumruk atan Ukraynalı turisti defalarca bıçakladı

İstanbul Karaköy'de bir kişi, Ukraynalı turisti defalarca bıçakladı.

Beyoğlu Karaköy’de bir kafede Ukrayna vatandaşı Dmytro Ponietaikin ile Mehmet Nurullah Ş. arasında mekana yabancı müşteri getirme konusunda maddi anlaşmazlık çıktı.

Tartışma sırasında turist Dmytro Ponietaikin ayağa kalkarak Nurullah Ş.’ye yumruk attı. Babasına yumruk atıldığını gören Siyabent Ş. koşarak olay yerine geldi.



OĞLU BIÇAKLADI BABASI DÖVDÜ



Siyabent Ş. olay yerine gelerek Dmytro Ponietaikin’a saldırıp defalarca bıçakladı. Ukraynalı turist bıçak darbeleri sonucunda yere düşerken baba Ş. ise oğlunun bıçakladığı sırada turiste yumruk atmaya devam etti. Yaralı şahıs kanlar içinde yere yığılırken, baba ve oğlu kaçarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Ukraynalı turisti yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

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Olay yerinde incelemelerde bulunan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise kaçan baba ve oğlunu yakalamak için çalışma başlattı.



BIÇAĞI DENİZE ATTI



Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şahısların kaçış güzergahlarını belirleyerek aramalarını o bölgede yoğunlaştırdı. Yapılan çalışmalarda turisti bıçaklayan Siyabent Ş., Kalyoncukulluğu Caddesi üzerinde yakalandı. Şansın bıçağı denize attığını söylediği öğrenildi.



TUTUKLANDI



Gözaltına alınan 6 adet suç kayıtlı Siyabent Ş. emniyette ifadesini alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.