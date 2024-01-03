Babasından izinsiz aldığı aracı hurdaya çevirdi: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde babasından izinsiz aldığı otomobil ile ilerlerken yayalara çarpmamak için ani manevra yapan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, taklalar atarak devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Babasından izinsiz aldığı aracı hurdaya çevirdi: 3 yaralı

, saat 22.30 sıralarında -Ankara Karayolu İnegöl girişinde meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü Zakarya A. (17) yönetimindeki otomobil, yoldan karşıya geçmekte olan iki şahsa çarpmamak için ani manevra yaptı.

Yağışla kayganlaşan yolda savrulan araç, kaldırıma çarpıp taklalar atarak ters durdu. Kaza sonucu sürücü ve araçtaki arkadaşları Salih F. (18) ve Doğan B. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Babasından izinsiz aldığı aracı hurdaya çevirdi: 3 yaralı - 1

Sürücünün, aracı babasından izinsiz alıp arkadaşlarıyla gezmeye gittiği öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...