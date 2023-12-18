Babasından izinsiz aldığı otomobille faciaya yol açtı

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede otomobil sürücüsü Mehmet K. ve arkadaşı Enes Çelik'in (17) hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde sıkışan 4 kişi ise itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarılarak, ambulanslarla Yavuzeli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada yaşamını yitiren Mehmet K. ve Enes Çelik'in cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.