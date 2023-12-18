Babasından izinsiz aldığı otomobille faciaya yol açtı

Gaziantep'te,16 yaşındaki Mehmet K., babasından izinsiz aldığı otomobille kaza yaptı. Kazada hem kendi hem de araçtaki arkadaşı hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Babasından izinsiz aldığı otomobille faciaya yol açtı

'te, 16 yaşındaki Mehmet K., babasından izinsiz aldığı otomobille faciaya neden oldu.

Kaza, öğleden sonra Yavuzeli ilçesine bağlı Büyükkarakuyu Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, Mehmet K., babasından izinsiz aldığı 55 ALZ 99 plakalı otomobille beraberinde 5 arkadaşıyla birlikte dolaşmaya başladı. Mehmet K. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Babasından izinsiz aldığı otomobille faciaya yol açtı - 1

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede otomobil sürücüsü Mehmet K. ve arkadaşı Enes Çelik'in (17) hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde sıkışan 4 kişi ise itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarılarak, ambulanslarla Yavuzeli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada yaşamını yitiren Mehmet K. ve Enes Çelik'in cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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