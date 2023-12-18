Babasından izinsiz aldığı otomobille faciaya yol açtı: 2 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi Büyükkarakuyu köyü çıkışı üzerinde kaza gerçekleşti. 16 yaşlarındaki Mehmet Kaya, babası evde olmadığı sırada babasına ait otomobili izinsiz aldı.
5 arkadaşını da yanına alarak gezmeye çıkan Mehmet Kaya’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil taklalar attı.
Kazada sürücü Mehmet Kaya ve ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.
Can pazarının yaşandığı feci kaza sonrasında olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Takla atan araçta sıkışan 6 kişiye yapılan ilk müdahalenin ardından araç sürücüsü Mehmet K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin cansız bedeni çıkartıldı.
İsimleri henüz öğrenilemeyen 3 genç ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.
Jandarmanın kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
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