Babasından izinsiz aldığı otomobille faciaya yol açtı: 2 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te 16 yaşındaki Mehmet Kaya babasından izinsiz aldığı araçla 5 arkadaşını da alarak gezmeye çıktı. Ehliyetsiz sürücü Mehmet Kaya'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç taklalar attı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

Babasından izinsiz aldığı otomobille faciaya yol açtı: 2 ölü, 3 yaralı

'in Yavuzeli ilçesi Büyükkarakuyu köyü çıkışı üzerinde kaza gerçekleşti. 16 yaşlarındaki Mehmet Kaya, babası evde olmadığı sırada babasına ait otomobili izinsiz aldı.

5 arkadaşını da yanına alarak gezmeye çıkan Mehmet Kaya’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil taklalar attı.

Kazada sürücü Mehmet Kaya ve ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Can pazarının yaşandığı feci kaza sonrasında olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Takla atan araçta sıkışan 6 kişiye yapılan ilk müdahalenin ardından araç sürücüsü Mehmet K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin cansız bedeni çıkartıldı.

İsimleri henüz öğrenilemeyen 3 genç ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

Jandarmanın kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

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