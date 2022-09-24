Babasını av tüfeğiyle öldürdü

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesi'nde yaşayan H.B, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak gece saatlerinde domuz avına çıktıkları babası Y.B'nin yerde hareketsiz yattığı ihbarında bulundu.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin, Y.B'nin silahla öldürüldüğünü belirlemesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.



Olay yerinde detaylı inceleme yaparak delil toplayan jandarma, ihbarda bulunan şüphelinin av tüfeğiyle babasını öldürdüğünü belirledi.



Gözaltına alınan H.B, tartıştığı babasına ateş açtığını itiraf etti.



Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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