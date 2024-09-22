Babasını balta ile öldürüp cesedini 4'e ayırmış

Çalışmalara, kayıp ihbarında bulunan oğlu Canberk Yalçın da katıldı ancak aramalardan bir sonuç alınamadı.

OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Jandarma, Canberk Yalçın'ı şüpheli hareketleri ve çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına aldı.

Canberk Yalçın, sorgusunda, babasını tabanca ile öldürdükten sonra baltayla parçalara ayırıp köy yakınlarındaki dere yatağına attığını söyledi. Jandarma ekipleri bugün saat 03.00 sıralarında Şerif Yalçın'ın 4 parçaya ayrılmış cesedini dere yatağında buldu.

Canberk Yalçın’ın babasının kanının bulaştığı elbiselerini de eve getirip yakmaya çalıştığı belirlendi.



Canberk Yalçın’ın ifadesinde, eşinden boşanan babasının başka bir kadınla evlenmek istediğini ve köyde değeri yüksek olan 6 dönüm tarlanın mirasının bölünmesi korkusu ile cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Canberk Yalçın, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.