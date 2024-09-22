Babasını balta ile öldürüp cesedini 4'e ayırmış

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan Şerif Yalçın, oğlu tarafından tabanca ile öldürülüp balta ile parçalanıp cesedini dere yatağına attığı belirlendi.

Babasını balta ile öldürüp cesedini 4'e ayırmış

Süloğlu ilçesi Domurcalı köyünde yaşayan fabrika işçisi Canberk Yalçın, dün sabah saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı'na evde birlikte kaldıkları babası Şerif Yalçın'ın kaybolduğu ihbarında bulundu.

Jandarmanın ifadesine başvurduğu Canberk Yalçın, eşi ile birlikte gece köydeki mevlide gittiklerini, eve döndüklerinde babasının odasının ışığının yanmadığını görünce uyuduğunu düşündüklerini söyledi.

Yalçın, sabah kalktıklarında babasının evde olmadığını görünce, kayıp başvurusunda bulunduklarını anlattı. İfadeler üzerine jandarma ekipleri köy ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Çalışmalara, kayıp ihbarında bulunan oğlu Canberk Yalçın da katıldı ancak aramalardan bir sonuç alınamadı.

Babasını balta ile öldürüp cesedini 4'e ayırmış - 1

OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Jandarma, Canberk Yalçın'ı şüpheli hareketleri ve çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına aldı.

Canberk Yalçın, sorgusunda, babasını tabanca ile öldürdükten sonra baltayla parçalara ayırıp köy yakınlarındaki dere yatağına attığını söyledi. Jandarma ekipleri bugün saat 03.00 sıralarında Şerif Yalçın'ın 4 parçaya ayrılmış cesedini dere yatağında buldu.

Canberk Yalçın’ın babasının kanının bulaştığı elbiselerini de eve getirip yakmaya çalıştığı belirlendi.

Canberk Yalçın’ın ifadesinde, eşinden boşanan babasının başka bir kadınla evlenmek istediğini ve köyde değeri yüksek olan 6 dönüm tarlanın mirasının bölünmesi korkusu ile cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Canberk Yalçın, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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