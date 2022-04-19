Babasını baltayla öldürdü

Samsun'un Ladik ilçesinde bir kişi, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kızı tarafından baltayla öldürüldü.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.04.2022 - 09:30

Babasını baltayla öldürdü
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'da babasını öldüren kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ladik ilçesi Akyar Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Z.B. (46), gece evde bulundukları sırada baltayla babası H.B'ye (66) saldırdı.

Başına aldığı darbe nedeniyle ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesine kaldırılan H.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Z.B. ise Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

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