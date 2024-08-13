Babasını bıçaklamış, annesi ve kardeşini yaralamıştı: Tutuklama geldi

İstanbul Avcılar'da tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren araya giren annesini ve kardeşini de yaralayan Ümit Kaya tutuklandı.

Babasını bıçaklamış, annesi ve kardeşini yaralamıştı: Tutuklama geldi

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cami Sokak’ta Ümit Kaya, aynı binada oturan babasının evine eşiyle kahvaltıya gitti.

Kahvaltı sırasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya döndü.

Ümit Kaya, bıçakla babası Cemil Kaya’yı (62) karnından bıçaklarken kardeşi Bülent Kaya ile annesi Hanım Kaya'yı da çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

BABA KURTARILAMADI

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan baba Cemil Kaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli Ümit Kaya, akşam saatlerinde sevk edilği mahkemeye tarafından tutuklandı.

Baş ve dirseğinden yaralanan anne Hanım Kaya ile elinden yaralanan kardeş Bülent Kaya'nın ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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