Manisa'nın Salihli ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren H.C.E. (18) tutuklandı.
Seyrantepe Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki O.E.'nin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan kişiyi Salihli Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Burada tedavi altına alınan O.E. yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili araştırmalarını sürdüren polis ekipleri, O.E.'nin, 18 yaşındaki oğlu H.C.E. tarafından bıçaklandığını tespit etti.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Babasını bıçaklayıp öldürdü
Anadolu AjansıTürkiye
Manisa Salihli'de, babasını bıçaklayarak öldüren 18 yaşındaki genç tutuklandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren H.C.E. (18) tutuklandı.