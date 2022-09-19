Babasını çekiçle öldüren Rus turist yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çekiçle babasını öldürüp annesini ağır yaraladıktan sonra kaçan Rus turist, jandarma ekiplerince yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığınca tatil yaptıkları otel odasında dün çekiçle babasını öldürüp, annesini ağır yaralayan Rus turist Dmitry Stepanov'un yakalanması özel ekip oluşturuldu.



Güvenlik kamerası kayıtlarından Antalya'ya gittiği belirlenen şüpheli, İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu kent merkezideki bir alışveriş merkezinin yakınlarında yaya olarak yakalandı.



Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.

ANNE AĞIR YARALI



Öte yandan, özel hastanede tedavisi süren anne Tatiana Stepanov'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.



Hastane yetkilileri, Tatiana Stepanov'un öldüğüne dair bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.



Çolaklı Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen Dmitry Stepanov, henüz bilinmeyen nedenle anne ve babasıyla tartışmıştı. Stepanov, tartışmanın büyümesi üzerine çekiçle babası Pavel (62) ve annesi Tatiana Stepanov'a (64) saldırmıştı. Otele çağrılan sağlık ekipleri, Pavel Stepanov hayatını kaybettiğini belirlemiş, ağır yaralanan anne ise özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından otelden ayrılan Rus turistin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.