Babasını corona virüsten kaybeden doktorun 'maske' isyanı

Babası corona virüs nedeniyle yaşamını yitiren doktor Halit Yücel, maske takmayanlara, "Şu saatten sonra o maskeyi istediğiniz yere takabilirsiniz. Gece gündüz çalışıp beni yetiştiren insanı, babamı kendi ellerimle toprağa verdim az önce" diye isyan etti.

4 Ağustos'ta Twitter'dan yaptığı paylaşımda, pandemi sürecinde acilde, son 2 aydır ise ara ara Covid polikliniğinde çalıştığını belirten doktor Yücel, kendisi ve ailesindeki herkesin corona virüse yakalandığını duyurmuştu.

"MASKESİZ DOLAŞMAYIN"

Genç doktor, "Hastanede tedavi alıyoruz, babam yoğun bakımda. Kas ve kemik ağrıları, ateş öksürük, tat ve koku kaybım var. Maskesiz dolaşmayın" ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Yücel'in bu paylaşımını sosyal medya hesabından 'Yaşayandan Uyarılar' başlığı ile paylaşmıştı.

Yücel, 6 Ağustos günü ise Bakan Koca'yı etiketlediği paylaşımla babası için immun plazma aradığını belirtip yardım istemişti.

"BABAMI KENDİ ELLERİMLE TOPRAĞA VERDİM"

Dün yaptığı paylaşımda yoğun bakımda tedavi gören babasını kaybettiğini duyuran Yücel şunları yazdı:



"Şu saatten sonra maskeyi istediğiniz yere takabilirsiniz. Gece gündüz çalışıp beni yetiştiren insanı, babamı kendi ellerimle toprağa verdim az önce. Mesleğimin ilk yılında, bir salgın hastalık yüzünden canımın üstüne toprak attım az önce"