Babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

İlçeye bağlı Gülüç Beldesi Bekyeri mahallesinde yaşayan Ahmet D. (42), henüz belirlenemeyen nedenle oğlu C.C.D. ile tartıştı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken C.C.D., eline geçirdiği bıçakla babasına saldırdı.

Ahmet D., kalp bölgesine isabet eden iki bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye götürülen Ahmet D., doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. C.C.D. ise olaydan sonra yakalanarak gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.