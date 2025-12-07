Babasını katleden şüpheli gözaltında

Batman Hilal Mahallesi'ndeki bir apartmandan silah sesi duyan vatandaşlar, Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, eve kendini kilitleyen 33 yaşındaki C.E.’yi ikna ederek dışarı çıkardı. C.E'nin 662 yaşındaki babası Aziz E.'yi tüfekle vurarak öldürdüğü anlaşıldı. Zanlı gözaltına alınırken Aziz E.'nin cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.