İstanbul Ataşehir'de bir kişi babasını kerpeten ile kafasına vurarak öldürdü.



Olay Ataşehir'de önceki gece meydana geldi. Önceki gün meydana gelen olayda iddiaya göre, elinde kepreten ile sokakta yarı çıplak bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bu sırada apartmandan çıkan M.E. isimli şüphelinin annesi ve kardeşi komşulardan yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler zanlıyı gözaltına aldı.

Daireye giren ekipler, M.E'nin, babası Mehmet Ekmen'i kerpetenle kafasına vurarak öldürdüğünü belirledi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi çevre güvenliğini alırken daireye girişi yasakladı.

Olay yeri inceleme ekipleri daire ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaparken Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği olayla ilgili geniş soruşturma başlattı. Ekipler cesedin yanında ayrıca bir de testere buldu.

Vahşet sonrası vahşice oğlu tarafından öldürülen Mehmet Ekmen'in cesedi Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, babasını canice öldüren M.E polis merkezine götürüldü.

Mahalle sakinleri, zanlının işsiz uyuşturucu kullandığı ve maddi konular nedeniyle ailesiyle zaman zaman tartıştığını dile getirdi.