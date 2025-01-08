Babasını KOAH'tan kaybedince, sigara şirketine dava açtı! Mahkemeden emsal karar

Babasının sigara içmeye başladığında 18 yaşından küçüklere satışının serbest olup zararlarının tüketicilerden gizlendiğini, sigara kullanımının özendirildiğini, sigara paketleri üzerindeki uyarının içindeki tek sigaranın içindeki zararları belirtip tüm sigara paketini kapsamadığından tütün üreticilerinin bu bilgilendirme için gerekli özeni göstermediğini belirtti.



Avukat Yılmazel, davalı şirketin bile bile piyasaya zararlı ürün sunarak, riskleri tüketicilerden saklaması ya da önemsizleştirmesi nedeniyle babasının vefatından sorumlu olduğu gerekçesiyle 1 milyon TL manevi tazminat talep etti.



Davalı şirketin avukatı dilekçe ile savunma yaptı. Cevap dilekçesinde mahkemenin görevli olmadığı, davanın zamanaşımına uğradığı, benzer konuda daha önce açılan davaların mahkemelerce reddedildiği, davalının tütün ürünlerinin üretimi ve satışı ile ilgili mevzuata uyduğu, kendisine kusur atfedilemeyeceği, sigaranın bağımlılığa yol açsa bile bırakmak konusunda iradenin kullanıcıda olduğu belirtilerek, davanın reddi talep edildi.



"KOAH'IN TEMEL SEBEBİ SİGARA"



Mahkemeye, Türk Toraks Derneği tarafından hazırlanan Tütün Kontrolü Çalışma Grubu'nun görüşü rapor olarak sunuldu.



Raporda, sigara dumanında, tütün yaprağının yanması sonucu oluşan 7 bin civarında kimyasal madde bulunduğu, bunların en az 70 adedinin kanserojen olduğunun bilindiği, KOAH'ın temel sebebinin sigara ve diğer tütün ihtiva (bulundurma) eden ürünler olduğu belirtildi.



Türkiye Psikiyatri Derneği Alkol Madde Kullanım Bozuklukları Çalışma Birimince hazırlanan görüş raporunda da sigaranın içindeki nikotinin, diğer bağımlılık yapıcı özelliği olan psikoaktif maddeler (alkol, esrar, kokain, vs.) gibi beyinde bağımlılık ile ilgili devrelere etki ettiği, psikoaktif maddelerin etkilerinden olan yoksunluk, aşerme gibi belirtilerin sigara kullanım bozukluğunda da görüldüğü, Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası hastalık sınıflandırması ve Amerikan Psikiyatri Birliği'nin psikiyatrik tanı sınıflama ölçütlerinde de tütün kullanım bozukluğunun yer aldığına dikkat çekildi.



İLK DERECE MAHKEME 10 BİN TL TAZMİNAT KARARI



Mahkeme, Adnan Yılmazel'in çok genç yaşlarda sigara kullanmaya başladığı, 2010'da akciğer hastalığının ortaya çıktığı ve 2017 yılında da akciğer kanseri ve KOAH nedeniyle yaşamını yitirdiğini, İstanbul Adli Tıp Kurumu raporuna göre de ölüme neden olan akciğer kanseri ve KOAH'ın sigara kullanımına bağlı olarak ortaya çıktığı görüşünün yer aldığı belirtildi.



Sigaranın bu olumsuz etkilerine rağmen, sigara firmalarınca üretilen ve satışa sunulan sigaraların bileşenlerinin hangi maddelerden oluştuğu, bunların insan sağlığına etkileri konusunda toplumun bilgilendirilmemiş, aydınlatılmamış ve bu gerekçelerle ABD’de açılan davalarda, sigara üretici/satıcı firmaların sorumlu tutulduğuna dikkat çekildi.



Dünya genelinde ortaya çıkan bu sorunun temel kaynağının insan sağlığı olduğuna işaret edilerek, üreticiler tarafından kullanıcıların yeteri kadar aydınlatılmadığı, bilgilendirilmediği, burada asli kusurlunun üretici ve satıcı firmalar olduğu kabul edilerek, davanın kısmen kabulü ile 10 bin TL tazminata hükmetti.

