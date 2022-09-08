Gaziantep'te aile faciası: Babasını öldürdü, kendini astı

Gaziantep Şahinbey'de tartıştığı babasını bıçakla öldüren bir kişi daha sonra kendini asarak yaşamına son verdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.09.2022 - 04:22 | Son Güncelleme : 08.09.2022 - 04:23

Gaziantep'te aile faciası: Babasını öldürdü, kendini astı

'in Şahinbey ilçesinde babasını bıçakla öldüren kişi etti.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir bağ evinde çalışan baba Halil (56) ve psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen oğlu Orhan A. (26) tartıştı. Bir süre sonra Orhan A, babası Halil'i bıçakladı.

Daha sonra kendini asarak intihar etti.

Gaziantep'te aile faciası: Babasını öldürdü, kendini astı - 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri hem babanın hem de oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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