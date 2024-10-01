Babasını öldüren kadın: Öz babamın 2 kez hayatını kurtardım

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık A.E., müştekilerden T.E. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen sanık sanık A.E, “Vefat eden eniştem yani babamla aramızla hiçbir husumet yok. Öldürmem için gerekçem yok. Nasıl öldü hatırlamıyorum. Öz babam 2 kez şeker komasına girdi. Hayatını ben kurtardım. Onu yaralamak için bile bir nedenim yok. Olayda aklım başımda değildi. Tahliyemi istiyorum” dedi.



Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.