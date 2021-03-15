Babasını öldüren lise öğrencisi okulda gözaltına alındı

Malatya'da tartıştığı babasını öldüren lise öğrencisi, olaydan sonra okula gitti, sınıf arkadaşlarına babasını vurduğunu söyledi. Liseli genç, polis ekipleri tarafından okulda gözaltına alındı.

İHA - NTV Haber - DHA 15.03.2021 - 13:56

Babasını öldüren lise öğrencisi okulda gözaltına alındı

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Malatya'da lise öğrencisi babasını öldürdükten sonra gittiği okulunda gözaltına alındı.

Yeşilyurt ilçesinde oturan 40 yaşındaki Reşat Aksakal evinde ölü bulundu.

Polis intihar ihbarı üzerine eve gitmişti ama Aksakal'ın bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

BABASINI ÖLDÜRÜP OKULA GİTTİ

Ekipler, Aksakal ile 15 yaşındaki oğlu arasında tartışma çıktığını belirledi. A.A.’nın babasını öldürüp okula gittiği belirlendi.

ARKADAŞLARINA DA ANLATTI, OKULDA GÖZALTINA ALINDI

Okulda gözaltına alınan lise öğrencisinin sabah sınıf arkadaşlarına babasını vurduğunu söylediği öğrenildi. Genç ifadesinde de babasını öldürdüğünü itiraf etti.

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