Babasını öldüren lise öğrencisi okulda gözaltına alındı

İHA - NTV Haber - DHA 15.03.2021 - 13:56
Malatya'da lise öğrencisi babasını öldürdükten sonra gittiği okulunda gözaltına alındı.
Yeşilyurt ilçesinde oturan 40 yaşındaki Reşat Aksakal evinde ölü bulundu.
Polis intihar ihbarı üzerine eve gitmişti ama Aksakal'ın bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.
BABASINI ÖLDÜRÜP OKULA GİTTİ
Ekipler, Aksakal ile 15 yaşındaki oğlu arasında tartışma çıktığını belirledi. A.A.’nın babasını öldürüp okula gittiği belirlendi.
ARKADAŞLARINA DA ANLATTI, OKULDA GÖZALTINA ALINDI
Okulda gözaltına alınan lise öğrencisinin sabah sınıf arkadaşlarına babasını vurduğunu söylediği öğrenildi. Genç ifadesinde de babasını öldürdüğünü itiraf etti.