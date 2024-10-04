Babasını öldürüp annesini yaraladı

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde saat 07.00 sıralarında Muhammet Ali Canca (42) henüz bilinmeyen bir nedenle babası Sami Canca (66) ve annesi Emine Canca'yı bıçakladı.

Olay yerinde ağır yaralanan baba Sami Canca Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne Emine Canca ise gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Katil zanlısı Muhammet Ali Canca ise olay yerinden kaçtı.

İlçeye bağlı Zafer mahallesine kadar kaçabilen Canca, Pazar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Baba Sami Canca ise ambulansla kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi’nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

