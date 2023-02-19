Babasını öldürüp kayıp ihbarı vermiş

Cinayeti işledikten sonra eve gelip babasının kredi kartından alışveriş yaptığını, ardından babası hayattaymış gibi kendisine mesaj atarak kredi kartından alışveriş yapmak için izin istediğini anlatan Hakan Demirel, "Eve geldim, abim babama ulaşamadıklarını söyleyince birlikte telefon ettik. Sonra abimle birlikte babamın kapıcılık yaptığı eve gittik. Kaldığı yere girip kendisini aradık. Abimin aklına depoya bakmak gelmeyince geri döndük. Bu sırada polisi arayarak kayıp ihbarında bulundum. Bir gün sonra abimle olay yerine tekrar geldiğimizde merdivenlerden çıkınca babamın cansız bedenini gördük" dedi.

Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanan Hakan Demirel, çıkışta görüntü alan kameralara, "Aşkım seni çok seviyorum" diye seslenip babasını öldürdüğü için çok pişman olduğunu söyledi.