Babasını pompalı tüfekle vurdu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde baba ile oğlu arasındaki tartışma kanlı bitti.

Olay gece saatlerinde meydana geldi. Akpınar Mahallesi'nde yaşayan M.U (38) ile oğlu M.U (21) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Olay kavgaya dönüştü, oğul M.U, pompalı tüfekle babasına ateş edip kaçtı.

Kasığından yaralanan baba M.U, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba M.U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken şüpheli M.U'yu yakalama çalışmaları sürüyor.