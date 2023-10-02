Babasını şiddet uyguladığı için öldürmüş (15 yaşındaki İ.G. tutuklandı)

Sağlık ekiplerince Hazro Devlet Hastanesi’ne kaldırılan T.G., kurtarılamadı. T.G.’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı kırsal İncekavak Mahallesi’ndeki Kuşdamı mezrasında toprağa verildi.



Kaçan İ.G. ise bir süre sonra polise teslim oldu.



İ.G., ifadesinde; babasının, annesine ve kendisine sürekli şiddet uyguladığını, bu nedenle öldürdüğünü söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.