Babasını şiddet uyguladığı için öldürmüş (15 yaşındaki İ.G. tutuklandı)

Diyarbakır’da babası T.G.’yi başından uzun namlulu silahla vurarak öldüren 15 yaşındaki İ.G. tutuklandı. İ.G, ifadesinde babasının, annesine ve kendisine sürekli şiddet uyguladığını, bu nedenle cinayeti işlediğini söyledi.

Babasını şiddet uyguladığı için öldürmüş (15 yaşındaki İ.G. tutuklandı)

’da babası T.G.’yi başından vurarak öldüren 15 yaşındaki çocuk, babasının, annesi ve kendisine sürekli uyguladığını, cinayeti de bu yüzden işlediğini söyledi.

Olay, dün sabah saatlerinde Hazro ilçesinde meydana geldi. İ.G., evdeki kanepede uyuyan babası T.G.’yi uzun namlulu silahla başından 3 el ateş ederek vurdu. T.G. ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Babasını şiddet uyguladığı için öldürmüş (15 yaşındaki İ.G. tutuklandı) - 1

Sağlık ekiplerince Hazro Devlet Hastanesi’ne kaldırılan T.G., kurtarılamadı. T.G.’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı kırsal İncekavak Mahallesi’ndeki Kuşdamı mezrasında toprağa verildi.

Kaçan İ.G. ise bir süre sonra polise teslim oldu.

İ.G., ifadesinde; babasının, annesine ve kendisine sürekli şiddet uyguladığını, bu nedenle öldürdüğünü söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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