Babasını tüfekle öldürüldü

Çorum’da baba-oğul arasında çıkan tartışma cinayetle bitti.

Olay, gece saatlerinde Buharaevler mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Yaşar Yılmaz ile 37 yaşındaki oğlu M.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Olay kavgaya dönüştü, M.Y. tüfekle babasına ateş açtı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yaşar Yılmaz’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan şüpheli M.Y. polisin takibi sonucu Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde otomobili durdurularak yakalandı.