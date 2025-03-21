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Babasını uykusunda öldüren kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da babasını uyurken bıçaklayarak öldüren H.U. tutuklandı.

Babasını uykusunda öldüren kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen H.U. (27), dün Ortapınar köyündeki evlerinde uyuyan babası Ö.U.'yu (52) bıçaklayarak öldürmüştü.

Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan H.U., Şuhut Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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