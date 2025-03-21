Babasını uykusunda öldüren kişi tutuklandı
Afyonkarahisar'da babasını uyurken bıçaklayarak öldüren H.U. tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen H.U. (27), dün Ortapınar köyündeki evlerinde uyuyan babası Ö.U.'yu (52) bıçaklayarak öldürmüştü.
Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan H.U., Şuhut Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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