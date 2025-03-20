Babasını uyurken öldürdü

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen H.U, (27) Ortapınar köyündeki evinde uyuyan babası Ö.U'yu (52) bıçakladı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ö.U'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ö.U'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.



Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.