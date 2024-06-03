Babasının arabada bıraktığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bursa'da bir kişi, 4 yaşındaki oğlunu arabada bırakarak yapımı devam eden site inşaatını izlemeye gitti. Geri döndüğünde babası tarafından hareketsiz halde bulunan çocuk, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Babasının arabada bıraktığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Müteahhit Mehmet G., oğlu Ali Furkan'ı da alıp otomobille yapımı devam eden site inşaatını incelemeye gitti.

Mehmet G. iddiaya göre otomobilde oturmak isteyen oğlu Ali Furkan’ı araçta bırakıp şantiye alanında incelemede bulundu. Bir süre sonra geri dönen Mehmet G., otomobilin kapısını açtığında Ali Furkan'ı hareketsiz yatarken buldu. Bunun üzerine panikleyen Mehmet G., oğlu Ali Furkan’ı otomobille yakındaki bir özel hastaneye götürdü.

HAVASIZLIKTAN HAYATINI KAYBETTİ

Solunumu olmadığı belirlenen Ali Furkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Furkan’ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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