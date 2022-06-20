Babasının balık avlamak için elektrik akımı verdiği suda öldü

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde Eren Yıldız (14), babası Hakan Yıldız’ın (44) balık avlamak için elektrik verdiği suya girince akıma kapıldı. Ağır yaralanan Eren, babası tarafından getirildiği Çine Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Haberler - DHA 20.06.2022 - 06:19

Babasının balık avlamak için elektrik akımı verdiği suda öldü

Çine ilçesi Saraçlar Mahallesi'nde oturan H.Y (44), babası S.Y (70), oğlu E.Y (14) ve arkadaşı M.Ş ile birlikte balık avlamak için Karpuzlu Abak Mahallesi Ozan Damları mevkisinden geçen çaya gitti.

H.Y, balık tutma işini hızlandırmak için bölgedeki bir elektrik panosundan çaya elektrik verdi.

Bu sırada balıkları kontrol etmek için çaya giren E.Y, akıma kapıldı.

Bilinci kapalı olarak Çine Devlet Hastanesine götürülen E.Y, kurtarılamadı.

Olay sonrası fenalık geçiren baba H.Y. de hastanede tedavi altına alındı.

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