Babasının böbreği 13 yaşındaki oğluna umut oldu

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, böbrek yetmezliği ve ciddi gelişim geriliği bulunan Toğay, yaklaşık 5 aydır yaşamını diyalize bağlı sürdürmek zorunda kaldı. Toğay'ın babası Hüseyin Toğay (43), oğlunun sağlığına kavuşması için Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan detaylı incelemeler sonrasında, Organ Nakli Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Murat Demirbaş başkanlığındaki ekip tarafından yapılan başarılı ameliyat sonucunda, babadan alınan böbrek, oğluna nakledildi. Ameliyata değinen Demirbaş, "Başarılı bir ameliyat ile babasının böbreği, minik Fehmi'ye nakledildi. Bundan sonraki süreçte büyümesi de hızlanacak. Yaşıtlarıyla birlikte normal şekilde hayatına devam edecek. Babası, taburcu oldu." dedi.

Demirbaş, organ bağışının önemini vurgulayarak, "Fehmi bundan sonra normal hayatını yaşayacak ama normal hayatını yaşayamayan kronik böbrek yetmezliği olan çok sayıda çocuk var. Bu çocukların hayata tutunabilmesi için organ bağışına ihtiyaçları var. Lütfen bu konuda daha duyarlı olalım. Organ nakli hayat kurtarır." değerlendirmesinde bulundu.



"MÜHENDİS OLMAK İSTİYORUM"



Baba Hüseyin Toğay da "Doktorlar, böbreklerin artık bitme noktasına geldiğini, organ naklinin ya da diyalizin şart olduğunu söyledi. Diyalize aldılar. Biz de nakil için gerekli işlemleri yaptık. Oğlumun sağlığı gayet iyi. Yakında o da taburcu olacak." ifadesini kullandı.



Babasının verdiği böbrekle sağlığına kavuşan Ubeydullah Fehmi Toğay da hastanede kaldığı süre boyunca karton bardaklardan tasarladığı oyuncaklarıyla oynadığını söyledi.



Taburcu olacağı günü beklediğini belirten Toğay, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Artık ağrılarım yok. İnşallah bu süreci de atlatırız. Mühendis olmak istiyorum. Çünkü icat yapmayı seviyorum." dedi.