Babasının evini yakıp, av tüfeğiyle yangına müdahaleyi engelledi

Serik ilçesinde Mustafa Ç.'ye ait iki katlı evde, Ramazan Ç. ailesi ile birlikte oturduğu ikametin giriş katını ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Verilen adrese gelen itfaiye ve polis ekipleri, elinde av tüfeği bulunan şahıs ile karşılaştı. Yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ve polis ekiplerini av tüfeği ile tehdit eden Ramazan Ç., ekipleri olay yerine yaklaştırmadı.