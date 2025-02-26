Babasının hareketsiz bulduğu Cansu’dan acı haber
Samsun’un İlkadım ilçesinde babası tarafından yatak odasında hareketsiz halde bulunan Cansu Kaplı, hastaneye kaldırıldı. Genç kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaplı’nın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.
Samsun’da yatağında hareketsiz bulunan bir kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, saat 11.30 sıralarında İlkadım ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi.
Cansu Kaplı’dan haber alamayan babası, yaşadığı eve gitti.
Buradaki kapıyı zorlayarak açan baba, kızını yatak odasında hareketsiz halde gördü.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaplı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından götürüldüğü Gazi Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
KRONİK HASTALIKLARI VARDI
Çeşitli kronik hastalıkları bulunan Kaplı’nın kesin ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek.
Cansu Kaplı’nın 2021 yılında evlendiği, olay sırasında eşinin işte olduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Ölüm
- Samsun