Babasının kullandığı traktörün altında kalan bebeğin acı ölümü

Cumalı Mahallesi'nde Suriye uyruklu A.A. (32), traktörüyle evinin önünde geri manevra yaparken 1 yaşındaki oğlu Ferhat A.'ya çarptı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yapılan incelemede bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.



Baba A.A, jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.