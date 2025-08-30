Babasının kullandığı traktörün altında kalan bebeğin acı ölümü
Aydın'ın Çine ilçesinde, bir yaşındaki bebek babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Cumalı Mahallesi'nde Suriye uyruklu A.A. (32), traktörüyle evinin önünde geri manevra yaparken 1 yaşındaki oğlu Ferhat A.'ya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Baba A.A, jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
