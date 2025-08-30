Babasının kullandığı traktörün altında kalan bebeğin acı ölümü

Aydın'ın Çine ilçesinde, bir yaşındaki bebek babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Babasının kullandığı traktörün altında kalan bebeğin acı ölümü

Cumalı Mahallesi'nde Suriye uyruklu A.A. (32), traktörüyle evinin önünde geri manevra yaparken 1 yaşındaki oğlu Ferhat A.'ya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Baba A.A, jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...