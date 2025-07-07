Babasının kullandığı traktörün altında kaldı: Aydın'da acı ölüm

Aydın’ın Bozdoğan ilçesi Örtülü Mahallesi’nde F. S., traktör ile tarlada geri manevra yaptığı sırada oğlunu görmedi.

Traktörün altında kalan küçük çocuk ağır şekilde yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan ihbarın ardından bölgeye acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, Bozdoğan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 3 yaşındaki Umut Eymen Sakarya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.