Babasının mezarının yanında görünce polise haber verdi, gerçek ortaya çıktı

Ancak tedaviye rağmen 12 haftalık olan bebeği anne karnında yaşamını yitirdi. Cenin kürtaj yoluyla alındı. Hastane yetkilileri iddiaya göre cenini istedikleri yere defnedebileceklerini söyleyerek aileye teslim etti.

Bursa 'da kürtajla alınan cenin için, kaçak defin soruşturması başlatıldı.

Şikayet üzerine polis defin ile ilgili inceleme başlatırken, usulsüz ölü gömülmesi suçundan 6 aya kadar hapis cezası istemiyle, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında mezarın açılacağı, ceninden ve aileden alınacak örneklerle DNA tespitinin yapılacağı öğrenildi.

Olay, Ramazan Bayramı’nda mezar ziyaretine giden bir kişinin babasının kabrinin yanında üzerinde "Kayra Bebek" yazan tahta ve yanına bırakılan patikleri görmesiyle ortaya çıktı.

Aile cenini, İsabey Mezarlığı'nda bulunan iki mezarın arasına kayıtsız olarak gömdü.

Ceninin aileye ait olduğunun tespiti halinde defin işlemi, 75 bin TL karşılığında şu anda gömülü olduğu İsabey Mezarlığı'na, ücretsiz olarak ise Erdoğan Köy Kent Mezarlığı ya da Hasköy Mezarlığı'na defnedilebilecek.



"BEBEĞİMİN MEZARINI KİMSE AÇMASIN"

Polis merkezine ifadeye çağrılan baba K.Ç., defin için izin almaları gerektiğini bilmediğini söyleyerek, "Hastaneden bize, 'İstediğiniz yere gömebilirsiniz' dendi. Zaten ilk çocuğumuzu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mezar sahiplerine de ulaşacağız. Bebeğimin mezarını kimse açmasın." dedi.