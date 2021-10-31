Babasının otomobiliyle kaza yapan 13 yaşındaki çocuk öldü

Adıyaman'da babasından izinsiz otomobilini alıp, aydınlatma direğine çarpan 13 yaşındaki Umutcan Ertürk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haberler - DHA 31.10.2021 - 15:58 | Son Güncelleme : 31.10.2021 - 15:59

Babasının otomobiliyle kaza yapan 13 yaşındaki çocuk öldü

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'da babasından izinsiz otomobilini alıp kaza yapan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

, 17 Ekim'de Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, babası Hacı Ertürk'ün otomobilini izinsiz alan Umutcan Ertürk, direksiyon kontrolünü kaybedince yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Otomobilde sıkışan Ertürk, ekipler tarafından kurtarılarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ertürk, bu sabah saatlerinde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Ertürk'ün cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

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