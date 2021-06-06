Babasının pompalı tüfekle vurduğu genç kız ağır yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde tartıştığı babası tarafından pompalı tüfekle vurulan genç kız ağır yaralandı.



Yeni Mahallede yaşayan A.A. (52) ile kızı Kadriye Esenay A. (25) arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba A.A, evdeki pompalı tüfekle kızına rastgele ateş etti.



Ağır yaralanan genç kız, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis ekiplerince gözaltına alınan babanın emniyetteki işlemleri sürüyor.