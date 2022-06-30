Babasının tabancasıyla oynarken kardeşini vurdu

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde, babasına ait tabanca ile oynayan T.A., kazara kardeşi Emirhan A.'yı başından vurarak öldürdü.

Haberler - DHA 30.06.2022 - 14:19

Babasının tabancasıyla oynarken kardeşini vurdu

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'da babasının silahıyla oynayan 17 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kardeşini vurdu.

Olay, saat 09.00 sıralarında, ilçeye bağlı Köklük Mahallesi'nde meydana geldi.

T.A. ile Emirhan A. kardeşler, iddiaya göre, babalarına ait tabancayla oynamaya başladı. T.A.'nın elindeki silah, bir anda ateş aldı.

Emirhan A. Emirhan A.

Tabancadan çıkan kurşun, Emirhan A.'nın başına isabet etti.

Silah sesini duyan aile yakınları, Emirhan A.'yı kanlar içinde buldu.

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Sağlık ekibi, Emirhan A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Emirhan A.'nın cansız bedeni, otopsi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. T.A. da jandarma karakoluna götürüldü.

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