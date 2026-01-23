Babasının tüfeğini alıp bir daha eve dönmeyen gencin cansız bedeni bulundu

Olay, Hassa ilçesi Aktepe mahallesinde bulunan Şehit Oğuzhan Çito Ortaokulu'nda yaşandı.

Sabah saatlerinde okula gelen vatandaşlar, okulun bahçesinde cansız bedenle karşılaştı. Cansız bedenin 17 yaşındaki Fatih G. olduğu tespit edildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Fatih G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Geçtiğimiz günlerde Fatih G.'nin, akşam saatlerinde babasına ait av tüfeğini alarak evden ayrıldığı ve eve dönmediği öğrenildi. Oğullarını arayan ailenin gece saatlerinde okulun kapalı olması nedeniyle okula bakmadığı ve sabah saatlerinde ölüm haberini aldığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.