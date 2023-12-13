Babasıyla tartışıp evi ateşe verdi

İstanbul Pendik'te bir kişinin, babasıyla tartıştıktan sonra evini yakması sonucu binada bulunan 4 kişi dumandan etkilendi.

Babasıyla tartışıp evi ateşe verdi

'un Pendik ilçesi Esenyalı Mahallesi Pervane Sokak'taki dört katlı binanın ikinci katında ikamet eden U.K. ile babası arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine U.K. evdeki eşyaları ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Babasıyla tartışıp evi ateşe verdi - 1

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen sırasında binada bulunan 4 kişi dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 kişiden biri, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli U.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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