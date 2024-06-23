Babasıyla tartışıp tabancayı başına dayadı: Polis ikna etti

Erzurum'da babasıyla tartışıp, halası tarafından evden çıkarılan ve tabancayı başına dayayan 17 yaşındaki D.P., polisin iknasıyla teslim oldu.

Babasıyla tartışıp tabancayı başına dayadı: Polis ikna etti

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Palandöken ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, evde anne, baba, kardeşleri ve halası ile yemek yiyen D.P., bilinmeyen nedenle babası ile tartıştı.

D.P., elindeki tabanca ile babasına doğru ilerlerken, o sırada araya giren hala, yeğenini evden çıkarıp, kapıyı kilitledi.

Babasıyla tartışıp tabancayı başına dayadı: Polis ikna etti - 1

İhbar üzerine olay yerine özel harekat, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Merdiven boşluğunda başına tabanca dayayan D.P., polisin uzun süren ikna çabaları sonucunda binadan çıkarılıp, polis merkezine götürüldü.

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