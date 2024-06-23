Babasıyla tartışıp tabancayı başına dayadı: Polis ikna etti

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Palandöken ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, evde anne, baba, kardeşleri ve halası ile yemek yiyen D.P., bilinmeyen nedenle babası ile tartıştı.

D.P., elindeki tabanca ile babasına doğru ilerlerken, o sırada araya giren hala, yeğenini evden çıkarıp, kapıyı kilitledi.