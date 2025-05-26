Babasıyla tartıştı, evi ateşe verip kaçtı

Samsun'da babasıyla tartışan bir kişi, evini ateşe verdi.

İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Yıldıray Sokak’taki altı katlı bir binanın dördüncü katında oturan Akın A. ile babası tartıştı.

Akın A., yalnız başınayken evi ateşe verip kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

Başta kasten yaralama olmak üzere çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilen Akın A., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.