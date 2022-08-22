Babasıyla tartıştı, garajı yaktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde babasıyla tartışan kişinin garajda çıkardığı yangın söndürüldü.



Eşinin ölümünün ardından evlenmek istediğini söyleyen babası Şevket T. ile tartışan Erdem T. evlerinin altındaki garajda bulunan kitapları ateşe verdi.



Kısa sürede büyüyen yangın garajın tamamını sardı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yangın ekiplerin kısa süreli çalışması sonucu söndürüldü.



Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

