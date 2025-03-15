Babasıyla tartıştı, tüfekle öldürdü

Gece saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Çiçek 8’inci Sokak üzerinde Kuloğlu ailesinin yaşadığı evde Yaşar Kuloğlu ile oğlu Yılmaz Kuloğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında evde bulunan pompalı tüfeği alan Yılmaz Kuloğlu, babasına ateş açtı. Yaşar Kuloğlu'nun vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralandı.



Yılmaz Kuloğlu ise tüfekle birlikte evden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşar Kuloğlu, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINDA



Polis, olaydan sonra kaçan Yılmaz Kuloğlu’nu cinayet aleti tüfekle birlikte Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde yakalayıp gözaltına aldı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.