Bacadan kopan beton parçası öldürdü

Yıldızeli ilçesinin Mumcuçiftliği köyünde yaşayan Zeki Haral (67), başına evin bacasından kopan beton parçasının düşmesi sonucu ağır yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Haral, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.