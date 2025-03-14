Bacak kıran park yeri kavgası: Üç kişi saldırdılar

Erzurum’da çıkan park yeri kavgasında bir kişinin bacağı kırıldı.



Olay, 6 Mart günü Yakutiye’de meydana geldi.



Ahmet Taştan, reklamcılık yaptığı iş yerinin önüne park edilen otomobili gördü.



Akşama kadar bekleyen Taştan, gelen olmayınca aracın camında yazlı olan telefon numarasını arayarak malzeme indirecekleri için aracı dükkanın önünden kaldırmalarını istedi.



Telefondaki kişi ile Ahmet Taştan bir süre tartıştı.



Aracın yanına gelen sürücü ve yanındakiler ile Ahmet Taştan arasında tartışma çıktı.



Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar tartışmayı sonlandırdı.



Evinde yaptığı iftar sonrası kendisini arayan kişi, Ahmet Taştan’ı konuşmak istediğini belirterek iş yerinin önüne çağırdı.



Otomobilinden inen Taştan, gündüz tartıştığı gencin yanına gitti.