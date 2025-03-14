Bacak kıran park yeri kavgası: Üç kişi saldırdılar
Erzurum’da park yeri kavgasında üç saldırgan, Ahmet Taştan isimli kişiyi dövdü. Taştan’ın çapraz bağları koptu, bacağı kırıldı.
Erzurum’da çıkan park yeri kavgasında bir kişinin bacağı kırıldı.
Olay, 6 Mart günü Yakutiye’de meydana geldi.
Ahmet Taştan, reklamcılık yaptığı iş yerinin önüne park edilen otomobili gördü.
Akşama kadar bekleyen Taştan, gelen olmayınca aracın camında yazlı olan telefon numarasını arayarak malzeme indirecekleri için aracı dükkanın önünden kaldırmalarını istedi.
Telefondaki kişi ile Ahmet Taştan bir süre tartıştı.
Aracın yanına gelen sürücü ve yanındakiler ile Ahmet Taştan arasında tartışma çıktı.
Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar tartışmayı sonlandırdı.
Evinde yaptığı iftar sonrası kendisini arayan kişi, Ahmet Taştan’ı konuşmak istediğini belirterek iş yerinin önüne çağırdı.
Otomobilinden inen Taştan, gündüz tartıştığı gencin yanına gitti.
Konuşmaya başladıkları sırada arkasından gelen kişi Ahmet Taştan'ın üzerine atlayarak yere düşürdükten sonra iki kişi tekme tokat vurmaya başladı.
Bir grup da etrafta önlem alıp ayırmaya gelenlere izin vermedi.
SERBEST BIRAKILDILAR
Tedavisi tamamlanarak hastaneden evine gelen Ahmet Taştan kendisini döven kişilerden şikayetçi oldu.
Olaya karışanlar polis merkezinde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
BACAĞI KIRILDI
Saldırganların kendisini ölümle tehdit ettiğini anlatan Taştan, “Hastaneye gittim sağ bacak çapraz bağlarımda kopuk ve kırık olduğunu söylediler. 10 gün rapor verdiler. Şimdi evde iyileşeceğim günü bekliyorum. Şikayetçiyim.” dedi.
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