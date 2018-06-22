Bacakları kesilen yavru köpeği tedavi eden veteriner: Bu iş, insan işi

Sakarya Sapanca'da dört ayağı ve kuyruğu kesik şekilde bulunan yavru köpeğin İstanbul’da tedavisini gerçekleştiren Veteriner Bertuğ Çiftçi konuştu.

Yavrunun yaralarının iş makinesi kaynaklı olamayacağını düşünen Çiftçi ''Bu iş, insan işi'' dedi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Çiftçi “Hayvanın ayak kesim biçimi, kesik yaraları, onun dışında vücudunda kayda değer derin bir yara olmaması, sadece bu bölgelerin travma aldığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Çiftçi’ye göre, yavrunun yaraları, bir veya birden fazla kişi tarafından, kemiklerini kırabilecek bir balta, testere gibi bir cisimle olmuş olabilir.

Yavrunun, kesiklerden dolayı normal şartlarda kan kaybından ölmesi gerektiğini söyleyen Çiftçi, ya kesiklerin yavaş yavaş açıldığını ya da damarların bilen biri tarafından sıkıştırılmış olabileceğinden şüpheleniyor.

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