İlişkili Haber Yavru köpeğin bacakları ve kuyruğunu kesip ormana attılar

Sapanca Yüzevler Mahallesi'nde ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru bir köpeğin yerde kıvrandığını gördü.



Veterinere götürülen köpek, tedavi için İstanbul'daki bir veteriner kliniğine gönderildi.



İstanbul'da ameliyat edilen yavru köpek tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, yavru köpeğin ölümüyle ilgili fail ya da faillerin bulunması için talimat verdi.



Harekete geçen Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Hastane yetkililerinden sosyal medyada yapılan açıklamada, "Gerçekten çok üzgünüz. Elimizden gelen herşeyi yaptığımız beirtmek isteriz. Maalesef talihsiz yavrumuzun o minik vücudu operasyonu kaldıramadı. Kendisini kaybettik" denildi.

"İNSAN TARAFINDAN YAPILMIŞ"



Veteriner doctor Berktuğ Çiftçi, "Tabii ki de hayvanın bu operasyonu kaldırabilmesi de önemli" diyen Bertuğ Çiftçi, "Şu an ameliyata girebilecek durumda. Hayvandaki yaralara bakıldığında kesici bir aletle düz kesiklerin oluştuğu belli. Burada bizim düşüncemiz kemikleri kırabilecek tarza balta gibi aletler olabileceği. Düzensiz kesikler yok. Bu da bize insan tarafından yapıldığını gösteriyor" dedi.



Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı da Yasin Yılmaz, vahşeti yapanların bir an önce yakalanmasını istedi.

HAYVANSEVERLER FAYTONCULARA SALDIRDI

SAKARYA VALİSİ: İLK BULGULAR İŞ MAKİNESİ



Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, NTV’ye açıklamalarda bulundu.



Vali Balkanlıoğlu, şunları söyledi:



“Hayvansever vatandaşlarımız oraya yem götürdüklerinde bir köpeğin bu perişan halini görüyorlar. Ayakları ve kuyruğu kesilmiş. Bakıyorlar canlı. Veterinere oradan da İstanbul’a geliyor ama maalesef kutulamıyor. Bu haberi duyar duymaz ben bizzat İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı’nı aradım. ‘Bunun faillerini bulun, yasal gereği neyse en ağır şekilde ceza verin. Çünkü onlar bize emanet can taşıyorlar’ dedim. Ben de hayvan beslediğim için onların halini çok iyi biliyorum.



İlk bulgular, iş makinesi olacağı gibiydi. Ot biçme makinesinden de kaynaklanmış olabilir gibi değerlendiriyorlar. Gerek iş makinesi gerek ot biçme makinesi kimse onları sevk ve idare edenler dahil tespit edilsin. Eğer kasten yapanlar varsa her türlü kamera kayıtlarını inceleyerek adeta adam öldürülmüş gibi bunun faillerini bulun. O görüntüleri gördükten sonra inanın bayram bile içimize sıkıntı oldu. Gereğini yapacağız inşallah.



Tabii cezalarımızın da caydırıcı olması lazım. Yine buna da şükür demek lazım, önceden bir ceza da öngörülmüyordu. Bizzat takip ediyorum. Jandarma bölgesindeymiş. İl Jandarma Komutanı’na bizzat emir verdim. Orada köylere giden orman içi yollar var, onların bakımı için iş makineleri çalışabiliyor. Vatandaşlar da mera alanlarında ot biçiyorlar. Önceden tırpanla elle biçilirdi bunlar. Ancak motorlu çim biçme makineleri de var artık. Onun gürültüsünden ve büyüklüğünden belki fark edilememiş olabilir. Ama bir insan da kayıp bir çocuk da olabilir. Çalışma yapılacak yerin önceden kolaçan edilmesi lazım."



KALIN: KASIT YA DA İHMAL VARSA ORTAYA ÇIKACAK



Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümüne ilişkin açıklamada bulundu.



Bayram günü yürekleri burkan bu hadiseyi Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ile görüştüğünü belirten Kalın, "Konu çok yönlü araştırılıyor. Kasıt ya da ihmal ne varsa ortaya çıkartılacak. İlgili yasa tasarısının Meclisten çıkması isabet olacaktır. Hayvana şiddet suçtur ve cezasız kalmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

