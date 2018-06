İlişkili Haber Yavru köpeğin bacakları ve kuyruğunu kesip ormana attılar

Sakarya'nın Sapanca Yüzevler Mahallesi'nde ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru bir köpeğin yerde kıvrandığını gördü.



Veterinere götürülen köpek, tedavi için İstanbul'daki bir veteriner kliniğine gönderildi.



İstanbul'da ameliyat edilen yavru köpek tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

KEPÇE OPERATÖRÜ GÖZALTINDA



Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, yavru köpeğin ölümüyle ilgili fail ya da faillerin bulunması için talimat verdi.



Harekete geçen Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Soruşturma kapsamında bölgede çalışma yapan kepçe operatörü gözaltına alındı.

GÜL: İŞ MAKİNESİ KAZAEN AYKLARINI KESMİŞ



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yavru köpeğin ayaklarının iş makinesinin kazayla kesildiğine yönelik bilgiler olduğunu söyledi.



Bakan Gül, “Kepçe operatörünün orada iş yaparken kazaen ayaklarının kesildiği yönünde ön bir tespit var. Ayaklarını bilinçli olarak kesme değil, iş makinesinin kesmesi yönünde bir ihtimalin de olduğu ifade edildi. Bunun üzerine kepçe operatörünün gözaltına alınması yönünde soruşturma süreci devam ediyor” dedi.

"İLK İCRAATIMIZ OLACAK"

Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada iseşunları kaydetti: "Yaşam hakkı sadece insanlar için değil, hayatı paylaştığımız dostlarımız, hayvanlar için de kutsaldır. Hayvanlar aleyhine işlenen öldürme ve eziyet eylemlerine hapis cezası getiren çalışmamızı bir süre önce kamuoyuyla paylaşmıştık. Kanunlaştırılması seçim sonrası ilk icraatlarımızdan olacak."

Hastane yetkililerinden sosyal medyada yapılan açıklamada, "Gerçekten çok üzgünüz. Elimizden gelen herşeyi yaptığımız beirtmek isteriz. Maalesef talihsiz yavrumuzun o minik vücudu operasyonu kaldıramadı. Kendisini kaybettik" denildi.

"İNSAN TARAFINDAN YAPILMIŞ"



Olayla ilgili açıklama yapan veteriner hekim Berktuğ Çiftçi, "Hayvandaki yaralara bakıldığında kesici bir aletle düz kesiklerin oluştuğu belli. Burada bizim düşüncemiz kemikleri kırabilecek tarza balta gibi aletler olabileceği. Düzensiz kesikler yok. Bu da bize insan tarafından yapıldığını gösteriyor" dedi.



Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı da Yasin Yılmaz, vahşeti yapanların bir an önce yakalanmasını istedi.

HAYVANSEVERLER FAYTONCULARA SALDIRDI

İLK MÜDAHALEYİ YAPAN VETERİNER ANLATTI



Öte yandan, yavru köpeğin ilk tedavisini gerçekleştiren veteriner hekim Onur Çakmak, olayla ilgili açıklamalarda bulundu.



Köpeğin muayenesine getirildiğinde olayın üzerinden en az 10 saat geçtiğini belirten Çakmak, "Genel muayenesini yaptığımda ön bacaklarının sert bir cisimle kesildiğini ama arka bacaklarda özellikle derinin de yukarıya kalkması nedeniyle yüksek ihtimal bir parçalanma da olabileceğini gördüm" ifadesini kullandı.



Gerekli uygulamalarını gerçekleştirdikten sonra köpeği yoğun bakıma aldığını belirten Çakmak, "İlk geldiğinde şoktaydı. Yaklaşık 5 saat sonra tedaviye cevap verdi, kendine gelmeye başladı. Akabinde gece saat 01.00'de de İstanbul'a hayvan hastanesine sevkini gerçekleştirdik. Bana hayvansever gönüllü Nuray Hanım getirdi köpeği ve çok kötü bir haldeydi. Biz de olayın şokundaydık çünkü böyle bir olayla karşılaşmadık" dedi.



Olayın kasti bir öldürme mi yoksa kazayla mı gerçekleştiği konusunda net bir şeyin söylenemeyeceğini aktaran Çakmak, şunları kaydetti: "Olayın üzerinden yaklaşık 10 saat geçtiği için ve annesi yavrusunu yaladığı için -çünkü annesi yalıyor halde bulmuş- Belki orada iş makinesi tarafından ezilmiş olsa bile anne yalayarak o kırılmış parçaları almış olabilir ama kesilme ihtimali de var. Kuyruğu da gitmiş, kuyruğun birazcık daha dipten gitmesi birazcık bizi de düşündürüyor."



SAKARYA VALİSİ: İLK BULGULAR İŞ MAKİNESİ



Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, NTV’ye açıklamalarda bulundu.



Vali Balkanlıoğlu, şunları söyledi:



“Hayvansever vatandaşlarımız oraya yem götürdüklerinde bir köpeğin bu perişan halini görüyorlar. Ayakları ve kuyruğu kesilmiş. Bakıyorlar canlı. Veterinere oradan da İstanbul’a geliyor ama maalesef kutulamıyor. Bu haberi duyar duymaz ben bizzat İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı’nı aradım. ‘Bunun faillerini bulun, yasal gereği neyse en ağır şekilde ceza verin. Çünkü onlar bize emanet can taşıyorlar’ dedim. Ben de hayvan beslediğim için onların halini çok iyi biliyorum.



İlk bulgular, iş makinesi olacağı gibiydi. Ot biçme makinesinden de kaynaklanmış olabilir gibi değerlendiriyorlar. Gerek iş makinesi gerek ot biçme makinesi kimse onları sevk ve idare edenler dahil tespit edilsin. Eğer kasten yapanlar varsa her türlü kamera kayıtlarını inceleyerek adeta adam öldürülmüş gibi bunun faillerini bulun. O görüntüleri gördükten sonra inanın bayram bile içimize sıkıntı oldu. Gereğini yapacağız inşallah.



Tabii cezalarımızın da caydırıcı olması lazım. Yine buna da şükür demek lazım, önceden bir ceza da öngörülmüyordu. Bizzat takip ediyorum. Jandarma bölgesindeymiş. İl Jandarma Komutanı’na bizzat emir verdim. Orada köylere giden orman içi yollar var, onların bakımı için iş makineleri çalışabiliyor. Vatandaşlar da mera alanlarında ot biçiyorlar. Önceden tırpanla elle biçilirdi bunlar. Ancak motorlu ��im biçme makineleri de var artık. Onun gürültüsünden ve büyüklüğünden belki fark edilememiş olabilir. Ama bir insan da kayıp bir çocuk da olabilir. Çalışma yapılacak yerin önceden kolaçan edilmesi lazım."



KALIN: KASIT YA DA İHMAL VARSA ORTAYA ÇIKACAK



Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümüne ilişkin açıklamada bulundu.



Bayram günü yürekleri burkan bu hadiseyi Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ile görüştüğünü belirten Kalın, "Konu çok yönlü araştırılıyor. Kasıt ya da ihmal ne varsa ortaya çıkartılacak. İlgili yasa tasarısının Meclisten çıkması isabet olacaktır. Hayvana şiddet suçtur ve cezasız kalmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.



BAHÇELİ: GÜCÜNÜZ BU MASUM HAYVANA MI YETTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor. Cani ruhlular, insanlığın defolu yüzleri minik bir köpeğe kastetmişler! Ne hazin değil mi? Bacakları kesilmiş köpek yavrusu hepimizin vicdanını kanattı. Be hey canavarlar, gücünüz bu masum hayvana mı yetti? Katiller nasıl bir ruh haline sahipti? İnsanlığın utanç vesikası olan canilere söylenecek ne bir söz, dehşet verici fiillerini örtecek ne de bir kılıf vardır. İşkence ve eziyete maruz kalan yavru köpek can verdi. Ama altında insanım diyen herkes kaldı. Karıncayı bile incitmekten sakınan bir medeniyetten böylesi aşağıların aşağısı yaratıklar nasıl çıktı? Üzerinde mutlaka durup düşünmemiz gereken soru emin olunuz budur. Allah'ın her yarattığını aziz bilen bir inancın mensupları hayvan katillerini affetmeyecektir. Ha bir köpek yavrusunu kesmişler, ha bir emzikli bebeği katletmişler, mana ve muhteva olarak hiçbir fark yoktur" İfadelerini kullandı.

Bahçeli, Hayvanları Koruma Kanunu’nda iyileştirme yapılmasını sağlayacaklarını da kaydetti.