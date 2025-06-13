Bacaklarından vurup sosyal medyada paylaştı, tutuklandı

Malatya'da bir kişi kendisini rahatsız ettiğini söylediği adamı bacaklarından vurdu.

Olay, 11 Haziran'da Pütürge'de meydana geldi.

Nuray Ş. ile kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği S.D. isimli erkek arasında tartışma çıktı.

Nuray Ş., çantasından çıkardığı tabancayla S.D.'ye ateş etti.

Kurşunların bacaklarına isabet ettiği S.D.'yi cep telefonunun kamerasıyla kaydeden Nuray Ş., görüntüleri de kendi sosyal medya hesabından paylaşıp uzaklaştı.