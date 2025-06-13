Bacaklarından vurup sosyal medyada paylaştı, tutuklandı
Malatya'da Nurat Ş. isimli kadın, kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği S.D.'yi bacaklarından vurdu. Olay anını sosyal medya hesabından paylaşan kadın, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Malatya'da bir kişi kendisini rahatsız ettiğini söylediği adamı bacaklarından vurdu.
Olay, 11 Haziran'da Pütürge'de meydana geldi.
Nuray Ş. ile kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği S.D. isimli erkek arasında tartışma çıktı.
Nuray Ş., çantasından çıkardığı tabancayla S.D.'ye ateş etti.
Kurşunların bacaklarına isabet ettiği S.D.'yi cep telefonunun kamerasıyla kaydeden Nuray Ş., görüntüleri de kendi sosyal medya hesabından paylaşıp uzaklaştı.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
S.D., ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Pütürge Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Olaydan sonra ekiplerin gözaltına aldığı Nuray Ş., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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