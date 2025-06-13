Bacaklarından vurup sosyal medyada paylaştı, tutuklandı

Malatya'da Nurat Ş. isimli kadın, kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği S.D.'yi bacaklarından vurdu. Olay anını sosyal medya hesabından paylaşan kadın, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Bacaklarından vurup sosyal medyada paylaştı, tutuklandı

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'da bir kişi kendisini rahatsız ettiğini söylediği adamı bacaklarından vurdu.

Olay, 11 Haziran'da Pütürge'de meydana geldi.

Nuray Ş. ile kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği S.D. isimli erkek arasında tartışma çıktı.

Nuray Ş., çantasından çıkardığı tabancayla S.D.'ye ateş etti.

Kurşunların bacaklarına isabet ettiği S.D.'yi cep telefonunun kamerasıyla kaydeden Nuray Ş., görüntüleri de kendi sosyal medya hesabından paylaşıp uzaklaştı.

Bacaklarından vurup sosyal medyada paylaştı, tutuklandı - 1

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

S.D., ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Pütürge Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Olaydan sonra ekiplerin gözaltına aldığı Nuray Ş., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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