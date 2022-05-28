Bacanağını tüfekle vurarak öldürdü

Muğla'da tartıştığı eşiyle konuşmak için Seydikemer ilçesi Belen Caddesi'ndeki bacanağının evine giden Yasin Bihan (34) ile bacanağı H.O. (41) arasında kavga çıktı.

H.O. evindeki ruhsatsız av tüfeğiyle Bihan'a ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Bihan'ın cesedi incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



H.O. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.